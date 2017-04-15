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السبت 15 ابريل 2017 12:05 صباحاً
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علا غانم: جمالي تسبب لي في بعض المشاكل
علا غانم

علا غانم: جمالي تسبب لي في بعض المشاكل

السبت، 15 ابريل 2017 12:05 ص

قالت الفنانة علا غانم، إن موهبتها التى فرضت نفسها في دخولها مجال التمثيل وليس جمالها وأنوثتها.

وأوضحت “غانم” خلال لقائها مع قناة “إم بي سي مصر” أن جمالها تسبب لها في بعض المشاكل، والبعض يعتقد انها شريرة بسبب قوتها، وهذا عكس شخصيتها الطيبة وبعيدة كل البعد عن الشر.

وأضافت: “أنا ضد الابتذال وحريصة على عدم تقديم المشاهد المبتذلة حتى لا تضايق او تستفز المشاهد خاصة في شهر رمضان الكريم”.

لافتة إلى أنها كانت تتحدى وتعاند الإخوان في فترة حكمهم للبلاد من خلال أعمالها الفنية.

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