بيعت شقة صغيرة “استديو” لا تتعدى مساحتها 15 مترا مربعا بمبلغ يزيد على 150 ألف يورو، أي حوالي ثلاثة ملايين جنيه، مطلة على قنال “برينسنخراخت” وهي إحدى أشهر وأكبر القنوات الجذابة في قلب العاصمة أمستردام.

وذكرت صحيفة “تليخراف” الهولندية أنه لم يتم الكشف عن هوية مشتري الشقة الكائنة في الطابق الثاني من المنزل المطل على القنال، وتحتوي على غرفة نوم واحدة ومطبخ صغير ومكان للدش.

وأشارت الصحيفة إلى أن عرض الشقة يبلغ 6ر2 متر فقط بمساحة إجمالية 13 مترا مربعا، وهي ربما تكون مثالية كنزل مؤقت أو لطالب .. وعلاوة على تسديدات الرهن العقاري، سيتعين على المالك الجديد أيضا دفع تكاليف خدمة قدرها 119 يورو.

وذكرت رابطة وكلاء العقارات الهولندية أن الأسعار في المدينة، وهي مستقرة حاليا، كانت قد زادت بنسبة 20 % خلال العام الماضي.

قناة الأمير “برينسنخراخت” هي إحدى القنوات الرئيسية الثلاث في العاصمة الهولندية. وقد وضعت القنوات المائية في أمستردام على خريطة التراث العالمي لهيئة “اليونسكو” بالأمم المتحدة، حيث يعود تاريخ “حزام القنوات” إلى القرن 17 الميلادي.