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السبت 15 ابريل 2017 09:16 صباحاً
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حدث في مثل هذا اليوم 15 أبريل .. غرق السفينة تيتانيك في المحيط الأطلسي
سفينة الركاب العملاقة تيتانيك

حدث في مثل هذا اليوم 15 أبريل .. غرق السفينة تيتانيك في المحيط الأطلسي

السبت، 15 ابريل 2017 08:21 ص

1517 - إعدام السلطان طومان باي آخر سلاطين الدولة المملوكية، وكان ذلك إيذانًا بانتهاء العهد المملوكي وبداية تبعية مصر للدولة العثمانية.

1865 - اغتيال الرئيس الأمريكي أبراهام لينكون برصاصة أطلقها عليه جون ويلكس بوث في “مسرح نورد” في واشنطن حيث كان يشاهد مع زوجته عرضًا مسرحيًّا.

1912 - غرق سفينة تيتانيك بعد إصطدامها بجبل جليدي في المحيط الأطلسي.

1929 - افتتاح أول مركز تسوق في محطة قطار وهو مركز تسوق هانكيو في محطة أوميدا بأوساكا في اليابان.

1955 - افتتاح أول مطعم من سلسلة مطاعم ماكدونالدز للوجبات السريعة في إلينوي بالولايات المتحدة.

1958 - انعقاد مؤتمر أكرا والذي عقد بناء على مجهودات رئيس غانا كوامي نكروما، ويعتبر هذا المؤتمر نواه للوحدة الأفريقية.

1961 - بدء الهجوم الأمريكي على مطارات كوبا وأحياء هافانا خلال غزو خليج الخنازير.

1975 - اكتشاف 2784 دومايكو أحد كويكبات حزام الكويكبات الرئيسي.

1976 - منتخب الكويت لكرة القدم يفوز بكأس بطولة الخليج الرابعة والمقامة في دولة قطر.

1982 - تنفيذ حكم الإعدام بخالد الإسلامبولي وخمسة من معاونية بتهمة اغتيال الرئيس المصري محمد أنور السادات.

1983 - افتتاح ديزني لاند في مدينة طوكيو تحت اسم طوكيو ديزني لاند.

1986 - غارة أمريكية على مدينتي طرابلس وبنغازي الليبيتين.

1989 - بداية مظاهرات الطلاب الصينيين في ميدان تيانانمن وذلك للمطالبة بالإصلاح والديمقراطية.

2002 - السلطات الإسرائيلية تلقي القبض على مروان البرغوثي.

2010 - الرئيس القيرغيزي المخلوع قربان بيك باقايف يستقيل من منصبه ويغادر إلى كازاخستان.

2013 - إنفجار ماراثون بوسطن بعبوة ناسفة يؤدي إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة حوالي 100 شخص آخر.

2014 - تعيين الفريق أول يوسف الإدريسي رئيساً لجهاز الاستخبارات السعودية خلفاً للأمير بندر بن سلطان.

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