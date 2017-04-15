حدث في مثل هذا اليوم 15 أبريل .. غرق السفينة تيتانيك في المحيط الأطلسيالسبت، 15 ابريل 2017 08:21 ص
1517 - إعدام السلطان طومان باي آخر سلاطين الدولة المملوكية، وكان ذلك إيذانًا بانتهاء العهد المملوكي وبداية تبعية مصر للدولة العثمانية.
1865 - اغتيال الرئيس الأمريكي أبراهام لينكون برصاصة أطلقها عليه جون ويلكس بوث في “مسرح نورد” في واشنطن حيث كان يشاهد مع زوجته عرضًا مسرحيًّا.
1912 - غرق سفينة تيتانيك بعد إصطدامها بجبل جليدي في المحيط الأطلسي.
1929 - افتتاح أول مركز تسوق في محطة قطار وهو مركز تسوق هانكيو في محطة أوميدا بأوساكا في اليابان.
1955 - افتتاح أول مطعم من سلسلة مطاعم ماكدونالدز للوجبات السريعة في إلينوي بالولايات المتحدة.
1958 - انعقاد مؤتمر أكرا والذي عقد بناء على مجهودات رئيس غانا كوامي نكروما، ويعتبر هذا المؤتمر نواه للوحدة الأفريقية.
1961 - بدء الهجوم الأمريكي على مطارات كوبا وأحياء هافانا خلال غزو خليج الخنازير.
1975 - اكتشاف 2784 دومايكو أحد كويكبات حزام الكويكبات الرئيسي.
1976 - منتخب الكويت لكرة القدم يفوز بكأس بطولة الخليج الرابعة والمقامة في دولة قطر.
1982 - تنفيذ حكم الإعدام بخالد الإسلامبولي وخمسة من معاونية بتهمة اغتيال الرئيس المصري محمد أنور السادات.
1983 - افتتاح ديزني لاند في مدينة طوكيو تحت اسم طوكيو ديزني لاند.
1986 - غارة أمريكية على مدينتي طرابلس وبنغازي الليبيتين.
1989 - بداية مظاهرات الطلاب الصينيين في ميدان تيانانمن وذلك للمطالبة بالإصلاح والديمقراطية.
2002 - السلطات الإسرائيلية تلقي القبض على مروان البرغوثي.
2010 - الرئيس القيرغيزي المخلوع قربان بيك باقايف يستقيل من منصبه ويغادر إلى كازاخستان.
2013 - إنفجار ماراثون بوسطن بعبوة ناسفة يؤدي إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة حوالي 100 شخص آخر.
2014 - تعيين الفريق أول يوسف الإدريسي رئيساً لجهاز الاستخبارات السعودية خلفاً للأمير بندر بن سلطان.
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