القنصل المصري في نيويورك يلقي محاضرة في أكبر الجامعات الأمريكيةالجمعة، 14 ابريل 2017 11:31 ص
ألقى السفير أحمد فاروق القنصل العام في نيويورك محاضرة بعنوان “جذور التطرف في الشرق الأوسط: رؤية مصرية “بجامعة كولومبيا، وهي من أكبر الجامعات الأمريكية، وجاءت المحاضرة في مقر كلية العلاقات الدولية، وحضرها عميد الكلية وأساتذتها، بالإضافة إلى عدد كبير من الدارسين بكلية العلوم السياسية.
وذكرت وزارة الخارجية - فى بيان اليوم الجمعة - أن المحاضرة تأتى في إطار خطة الوزارة للتواصل مع الدوائر المؤثرة في صنع القرار بالخارج بهدف نقل الرؤية الوطنية للأوضاع في مصر.
وعرضت المحاضرة تسلسلاً تاريخياً لنشأة جماعة الإخوان وتطورها إلى أن أصبحت التنظيم الذي أنبثقت منه كافة التنظيمات الإرهابية، وأن محاربة الفكر المتطرف أهم بكثير من محاربة الإرهابيين حيث إنهم نتاج لهذا الفكر الشرير، كما تم استعراض دراسة أجراها أحد مكاتب المحاماة البريطانية الدولية بشأن جرائم الإخوان منذ نشأتها.
وأعقب المحاضرة نقاش عام أستغرق أكثر من ساعة تم فيه الرد على كل الحجج التي تطرحا بعض وسائل الإعلام ومراكز الفكر الأمريكية عن سلمية الإخوان وأهمية التعامل معهم كقوة سياسية.
وذكر الدكتور ستيوارت جوتليب عميد كلية العلاقات الدولية والسياسية العامة كلمة عقب المحاضرة، أشار فيها إلى أنها بحث في غاية الأهمية يلقي الضوء على نقاط كثيرة غفلها الباحثون، وينبغي أن تكون في الأعتبار عند صانع القرار، وأضاف أن الكلية ستدعو السفير فاروق إلى إلقاء سلسلة من المحاضرات في مختلف الجامعات ومراكز الأبحاث إضافة إلى مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك.
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