قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة بصدد تطوير قاعدة البيانات لبطاقات التموين للمواطنين المستفيدين، طالبا من المواطنين تحديث بيانات بطاقات التموين قبل 30 يونيو القادم.

وأضاف «سلطان» خلال تصريحات تليفزيونية، أن هدف الحكومة تقديم خدمة أفضل للمواطنين من خلال المعلومات الكاملة والصحيحة للمستفيدين من البطاقات، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 19 مليونا بياناتهم غير صحيحة وهذا الرقم كبير، لذلك يسعون الى تحسين المنظومة من خلال قاعدة بيانات سليمة.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن بعد 30 يونيو الحكومة تعمل من خلال المنظومة الجديدة، مشددا على ضرورة سرعة توجه المواطنين إلى مكاتب التموين ومكاتب البريد لتجديد البيانات.