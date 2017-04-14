أرسل ناديا الزمالك ومصر للمقاصة خطابًا موحدًا إلي الاتحاد المصري لكرة القدم يطلبان فيه تأجيل المباراة لأجل غير مسمى، على أن يتم تحديد موعد لاحق لتلك المواجهة، بحسب وكالة “أونا”.

وكان من المقرر أن يلتقي الفريقان يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الأسبوع الـ 22 من الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يصدر اتحاد الكرة قراره النهائى من عدمه بشأن خوض المباراة خلال الساعات المقبلة، بعد طلب الناديين تأجيلها بشكل رسمي.