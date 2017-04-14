 Moheet on google
السبت 15 ابريل 2017 12:07 صباحاً
روابط سريعة
رسميا.. الزمالك والمقاصة يطلبان تأجيل مباراتهما بالدوري
الزمالك ووادي دجلة

رسميا.. الزمالك والمقاصة يطلبان تأجيل مباراتهما بالدوري

الجمعة، 14 ابريل 2017 11:19 ص

أرسل ناديا الزمالك ومصر للمقاصة خطابًا موحدًا إلي الاتحاد المصري لكرة القدم يطلبان فيه تأجيل المباراة لأجل غير مسمى، على أن يتم تحديد موعد لاحق لتلك المواجهة، بحسب وكالة “أونا”.

وكان من المقرر أن يلتقي الفريقان يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الأسبوع الـ 22 من الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يصدر اتحاد الكرة قراره النهائى من عدمه بشأن خوض المباراة خلال الساعات المقبلة، بعد طلب الناديين تأجيلها بشكل رسمي.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3