أعرب وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الجمعة، عن أمله في أن تركز الزيارة الحالية لوزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون إلى موسكو، على مستقبل سوريا بدلا من المصالح الضيقة للطرفين، مشيرا إلى رغبة تركيا في مواصلة التعاون مع روسيا والولايات المتحدة من أجل حل الأزمة السورية رغم وجود اختلافات في الرأي.

وأكد جاويش أوغلو - في تصريحات بثتها صحيفة (حرييت) التركية على موقعها الإلكتروني - على ضرورة أن تركز النقاشات بين تيلرسون والسياسيين الروس على “جدول أعمال إيجابى” وعلى مستقبل سوريا دون تحديد أولويات لجدول أعمالهم.

وقال إن القضية السورية لا تقتصر على الولايات المتحدة وروسيا فحسب، بل تهم جميع الدول كذلك.. مطالبا بضرورة طرح الخلافات جانبا والتركيز فقط على سبل لحل الأزمة السورية.

وعقد تيلرسون أولى محادثاته المباشرة مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ووزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف أمس الأول الأربعاء.

وبعيدا عن الشأن السوري، أكد وزير الخارجية التركي على رغبة بلاده فى تعزيز علاقاتها الثنائية مع روسيا، لافتا إلى أنه من المقرر أن يقوم مسئؤلون أتراك في مجال الاقتصاد، بزيارة إلى موسكو فى وقت لاحق من أبريل الجاري من أجل مناقشة رفع القيود المفروضة على التجارة الثنائية بين البلدين.

ورفض أوغلو المزاعم القائلة بأن موسكو ستحدّ من الرحلات الجوية المستأجرة بين تركيا وروسيا، مؤكدا رغبة أنقرة في وجود مزيد من التعاون مع السلطات الروسية في مجال السياحة العلاجية في تركيا.