أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية قوية، اليوم الجمعة، بناء على رغبة الجهاز الفني بقيادة البرتغالي إيناسيو، استعدادا للقاء مصر المقاصة بالدوري الممتاز بعد غد الأحد.

كما خاض حراس المرمى تدريبات قوية مع أيمن طاهر مدرب الحراس، وأدى الزامبي إيمانويل مايوكا تدريبات تأهيلية بسبب الإصابة التي يعاني منها في العضلة الخلفية.

وغاب عن التدريبات كل من أسامة إبراهيم وأحمد توفيق بسبب الإصابة.. فيما حصل محمود عبد العاطي (دونجا) لاعب وسط الفريق على موافقة الجهاز الفني للغياب عن تدريبات الفريق اليوم، بسبب إجراء والدته لعملية جراحية صباح اليوم.

وقرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة إيناسيو أداء التدريب الختامي غدا بالنادي قبل الدخول في معسكر مغلق.. ومن المقرر أن يعقد المدير الفني للزمالك محاضرة فنية مع اللاعبين قبل بدء التدريب غدا.