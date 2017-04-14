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"فتح": "حماس" تعاقب شعبنا في قطاع غزة
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل

"فتح": "حماس" تعاقب شعبنا في قطاع غزة

الجمعة، 14 ابريل 2017 10:40 ص

حملت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، “حماس” المسؤولية عن تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، بسبب سياستها الحزبية الضيقة ورفضها للوحدة الوطنية والمصالحة، وإصرارها على فصل القطاع عن الوطن.
وأكدت حركة “فتح”، مساء اليوم الجمعة، أن “حماس” تعاقب الشعب الفلسطيني في غزة تحت حجة استهداف المقاومة والدين كذبا، مشددة على أن حركة “فتح” تهدف لإنجاز الوحدة في كل مساعيها وجهودها.
وردت حركة “فتح” على تصريحات بعض قيادات “حماس” قائلة “إن فاقد الشرعية والمنقلب عليها لا يمنح ولا ينزع الشرعية من أحد”، وأن “تصريحات حماس “المعيبة” وإخراجها لبعض أعضائها ليهاجموا القيادة الوطنية لا قيمة له بالمطلق، ولن يثنينا عن المضي قدما في استعادة غزة للشرعية وإنجاز الوحدة”.
وقال عضو المجلس الثوري لحركة “فتح”، المتحدث باسمها، أسامة القواسمي، في تصريح صحفي، “إن كل ما تقوم به حماس في غزة يكمن في فرض الضرائب غير القانونية وجبي الأموال لصالح أعضائها وقياداتها من جهة، وممارسة القمع لإرهاب الناس من جهة أخرى، دون تحمل أية مسؤولية تجاه شعبنا الصامد في القطاع”.
وأكد القواسمي أنه “آن الأوان لإنهاء الوضع المأساوي لشعبنا في القطاع، وأن المطلوب رفع الصوت عاليا أمام هذا الظلم والمعاناة المستمرة منذ 10 سنوات”.

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