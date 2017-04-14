فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش على وادي دجلة بهدف نظيف خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم، على ملعب استاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الـ22 للدوري الممتاز.

أحرز هدف طلائع الجيش عاصم صلاح في الدقيقة 56 من ركلة جزاء.

وبهذا الفوز، رفع طلائع الجيش رصيده إلى 35 نقطة في المركز السادس، فيما توقف رصيد وادي دجلة عند النقطة 31 في المركز التاسع.

وقال طارق يحيى المدير الفني لفريق طلائع الجيش - في تصريحات عقب المباراة - “واجهنا فريقا منظما يقوده جهاز فني محترم والمباراة كانت متكافئة فكل فريق يعرف الآخر ولعب من أجل الفوز وأشكر اللاعبين على الالتزام والمجهود حتى تحقق الفوز وأتمنى أن يحالفنا التوفيق في المباريات المقبلة”.

ومن جانبه، أكد أحمد حسام (ميدو) المدير الفني لفريق وادي دجلة أن الهدف الذي دخل في مرمى فريقه جاء من خطأ دفاعي من لاعبيه.. وقال “الفريق يؤدي بجماعية ولا يمكن أن ننتقد أي لاعب، فقد خسرنا لغياب التوفيق، كما دفعنا ثمن إضاعة الفرص طبقا لقواعد كرة القدم، حيث أن الفريق الذي يضيع الفرص لابد أن يدفع الثمن”.