استبعد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الأسباني لكرة القدم، ثلاثي هجوم الفريق الملكي المعروف بـ(بي بي سي) والمكون من الويلزي جاريث بيل والبرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيمة، من قائمة الفريق التي تستعد للتوجه إلى مدينة خيخون لمواجهة فريق المدينة سبورتنج على ملعب (المولينون) غدا السبت في الجولة الـ32 لليجا.

وجاء قرار استبعاد بيل بسبب إصابته في عضلة السمانة خلال مباراة الأربعاء الماضي في ذهاب دور الثمانية بدوري الأبطال أمام بايرن ميونخ الألماني، وغاب كريستيانو وبنزيمة لإراحتهما، و نفس الأمر ينطبق على الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس.

كما سيغيب عن قائمة الميرينجي ثنائي الدفاع البرتغالي بيبي والفرنسي رافائيل فاران بسبب الاصابة.. و داني كارباخال للايقاف بداعي تراكم البطاقات الصفراء، وهو ما دفع زيزو لاستدعاء المدافع الشاب ألبارو تيخيرو للقائمة لسد هذا العجز.

وجاءت قائمة الفريق كيكو كاسيا وروبين يانييز وألبارو تيخيرو ودانيلو وسرخيو راموس وناتشو فرنانديز ومارسيلو وفابيو كوينتراو وكاسيميرو وتوني كروس وماتيو كوفاسيتش ولوكا مودريتش وإيسكو ألاركون وماركو أسنسيو وخاميس رودريجيز ولوكاس فاسكيز وماريانو وألبارو موراتا.

ويحتل الميرينجي صدارة الترتيب برصيد 72 نقطة، بينما يأتي خيخون في المركز الثامن عشر بـ22 نقطة.