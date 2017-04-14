قال الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، إن نظام “البوكليت” لا يمنع الغش ولكن يصعبه.

وأضاف “شحاتة”، خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج “خط أحمر” على “العاصمة”:”الوزارة توفر امتحانات تجريبية من النظام الجديد البوكيلت على موقع الوزارة للطلاب حيث يتم تدريبهم عليها إضافة إلى إرسال نسخ منها للمدارس”.