عرض الإعلامي محمد موسى، تقريرا مصورا لمسجد السلطان «الأشرف برسباي» بمنشية ناصر بمحافظة القاهرة، والذي كان أحد مماليك الظاهر برقوق وأعتقه وتدرج في الوظائف حتى وصل لكرسي السلطنة، إلا أن هذا المسجد طالته يد الإهمال والعبث.

وأضاف موسى، في برنامجه «خط أحمر» المذاع على فضائية «العاصمة» أن عدسة البرنامج تجولت هناك ورصدت تحول ساحة المسجد الخلفية إلى وكر للكلاب الضالة والحيوانات النافقة، وتهدمت أسواره، وأصبحت حوائطه معرضة للسقوط في أي لحظة، بل أن أطفال الشوارع والبلطجية يدخلون أثناء الليل إلى المسجد مستغلين تهدم السور الخلفي للمسجد.

أوضح أن البلطجية يجلسون في القباب المدفون أسفلها ملوك وسلاطين ويتناولون المخدرات، قائلا: “للأسف السيد وزير الأثار مغمض عينه وسادد ودانه هو وكل المسئولين الموجودين هناك، كمان وزارة الأوقاف مش واخده بالها أنها عندها كارثة”.