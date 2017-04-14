هشاشة العظام يصيب امرأة من بين كل أربع نساء بعد سن الخمسين

80 % من الإصابات تظهر بين السيدات اللاتي تجاوزن سن اليأس

فاركو للأدوية تنتج علاجا مصريا لمرض هشاشة العظام يجمع بين الفاعلية العالية والسعر المناسب

الزرقاني: الدواء يعمل بنفس فاعلية المستورد ومناسب لغالبية المرضى

الحسيني: هشاشة العظام مرض صامت يصاب به المريض بدون أي أعراض

يصيب مرض هشاشة العظام امرأة من بين كل أربع نساء بعد سن الخمسين، وامرأة من كل اثنتين بعد سن السبعين، ورجلاً من كل خمسة رجال بعد سن الستين.

هذا ما أكده الدكتور تيمور الحسيني استاذ جراحة العظام جامعة عين شمس ، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، أن 80% من الإصابات تظهر بين السيدات اللاتي تجاوزن سن اليأس، مشيرا إلى أن كثافة العظام تزداد في فترتي الطفولة والمراهقة حتى تصل إلى ذروتها في سن العشرين ثم تبدأ في النقصان بعد انقطاع الطمث عند النساء وبعد عمر 55 سنة عند الرجال، مما يجعل الإنسان أكثر عرضة لين العظام،.

وأوضح الحسيني أن الكالسيوم مهم وضروري لبناء العظام منذ الصغر، وتقع على الأمهات مسؤولية كبيرة في المحافظة على صحة عظام أطفالهن، لتجنب الآثار السيئة المترتبة على سوء التغذية.

وأشار الحسيني إلى أن أكثر العظام عرضة للإصابة بالهشاشة، هي عظام منطقة الفخذ “ويحدث بها كسر بعظمة عنق الفخذ”، وعظام منطقة الرسغ ، ومنطقة العمود الفقري “ويحدث تحدب للعمود الفقري”.

أعراض المرض

وحول أعراض المرض، قال الحسيني إن هشاشة العظام مرض صامت يصاب به المريض بدون أي أعراض أو علامات جديرة بالملاحظة وغالبًا ما تكون العلامة الأولى هي كسر في عظام الفخذ أو المعصم أو العمود الفقري، ومن أعراض هشاشة العظام المتعارف عليها هي “نقص الطول تدريجيا بسبب انحناء الظهر، واستدارة الأكتاف، وآلام في الظهر والساق”.

وأشار إلى أن أسباب الإصابة بالمرض كثيرة منها أن هناك نوعين من الخلايا العظمية الرئيسية، النوع الأول هو خلايا بناءة للعظام osteocytes والنوع الثاني هو خلايا أكولة للعظام osteoclast ودائما يوجد توازن بين عمل هذين النوعين من الخلايا فما تأكله الخلايا الأكولة تعوضه الخلايا البناءة.

ولكن ما يحدث في مرض هشاشة العظام هو اختلال التوازن حيث تزايد نشاط الخلايا الأكولة للعظام مما يؤدي إلى ضعف وهشاشة العظم رغم بقاء حجم العظم طبيعيا.

وأضاف أن العظام أنسجة حية تتكون من البروتينات والكالسيوم والتي يحتاجها أيضاً القلب والأعصاب وغيرها ولكن 99% من الكالسيوم موجود في العظام، وبالتالي فإن قلة تناول الكالسيوم ونقصه يعد من العوامل الرئيسية المؤثرة على كثافة العظام وبخاصة أثناء فترة النمو الحرجة كسن المراهقة.

علاج مصري

وقد أعلنت شركة فاركو للأدوية، اليوم عن إنتاج علاجا جديدا لمرض هشاشة العظام باسم “أوبراستا” بحيث يجمع بين الفاعلية العالية والسعر المناسب للمريض المصري حيث يقل بنسبة تتعدي ال 30% عن مثيلة المستورد، يأخذ مرة واحدة سنويا.

وأكد الدكتور شيرين حلمي المدير التنفيذي لمجموعة شركات فاركو للادوية، انه علينا العمل على استغلال كافة خبراتنا الطبية وامكانياتنا الصناعية الدوائية لتوفير افضل واحدث الادوية بأعلى تقنية وفاعلية عالمية للمريض المصري بتكلفة مناسبة ماديا ، وذلك لعلاج جميع الامراض خاصة المزمنة منها.

ولذلك عملت فاركو كأحدي المؤسسات الوطنية على انتاج ادوية مصرية تنافس فى السوق المصري والعالمي وبتكلفة تناسب المريض المصري.

وصرح الدكتور باسل الزرقاني استاذ الروماتولوجي بجامعة القاهرة، إن إنتاج شركة فاركو دواءا جديدا لعلاج هشاشة العظام جاء من منطلق ارتفاع نسب الاصابة بالمرض مؤخرا بمصر، ولذلك عملت فاركو على الاهتمام بتوفير عقارا فعالا ومناسب لغالبية المرضى ويتمتع بنفس فاعلية الدواء المستورد ولكن بتكلفة تقل بنسة تتعدي ال 30%، موضحا أنه تمت ان الدراسات العالمية أثبتت ان نتائج المادة الفعالة مختبرة بشكل كبير عالميا وأثبتت نجاحها بفاعلية.

وأضاف الزرقاني، أن المادة الفعالة هو زوليدرونيك أسيد (Zoledronic acid) وهو علاج من عائلة البايفوسفونيت (Bisphosphonates)، يُستعمل لعلاج النساء اللاتي يعانين ترقّق العظام (Osteoporosis) بعد سن اليأس.