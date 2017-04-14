أكد الدكتور شريف وديع، مستشار وزير الصحة للرعاية الحرجة، أن هناك 28 وحدة لعلاج السموم، مشيرا إلى توفير 22 جهازا على مستوى مستشفيات الجمهورية للكشف عن أنواع التسمم.

وأضاف “وديع”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج “خط أحمر” على “العاصمة”:”المصل المضاد للتسمم متوفر في المستشفيات وتكلفته 35 ألف جنيه وتوفره المستشفيات مجانا”، مناشد المواطنين بالحذر من الأسماك التي بها نسب عالية من التعفن.

وتابع:”من يظهر عليه أي اعراض غير طبيعية عليه التوجه فورا إلي المستشفى”.

يأتى ذلك بالتزامن مع استعدادات وزارة الصحة لتأمين احتفال المصريين بأعياد شم النسيم، وتجهيز مراكز السموم لاستقبال أي إصابات بالتسمم ناتجة عن تناول الفسيخ.