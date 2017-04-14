 Moheet on google
الجمعة 14 ابريل 2017 10:41 مساءً
روابط سريعة
"الصحة": مصل علاج التسمم تكلفته 35 ألف جنيها
الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة

"الصحة": مصل علاج التسمم تكلفته 35 ألف جنيها

الجمعة، 14 ابريل 2017 10:08 م

أكد الدكتور شريف وديع، مستشار وزير الصحة للرعاية الحرجة، أن هناك 28 وحدة لعلاج السموم، مشيرا إلى توفير 22 جهازا على مستوى مستشفيات الجمهورية للكشف عن أنواع التسمم.

وأضاف “وديع”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج “خط أحمر” على “العاصمة”:”المصل المضاد للتسمم متوفر في المستشفيات وتكلفته 35 ألف جنيه وتوفره المستشفيات مجانا”، مناشد المواطنين بالحذر من الأسماك التي بها نسب عالية من التعفن.

وتابع:”من يظهر عليه أي اعراض غير طبيعية عليه التوجه فورا إلي المستشفى”.

يأتى ذلك بالتزامن مع استعدادات وزارة الصحة لتأمين احتفال المصريين بأعياد شم النسيم، وتجهيز مراكز السموم لاستقبال أي إصابات بالتسمم ناتجة عن تناول الفسيخ.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3