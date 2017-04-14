النقل الكندية: وقوع حادثة كالتي لأحد الركاب على متن "يونايتد إيرلاينز" غير مقبولةالجمعة، 14 ابريل 2017 09:54 م
بعث وزير النقل الكندي مارك جارنو إلى رؤساء شركات الطيران التي تعمل في البلاد خطابا يخبرهم بأن وقوع حادثة كالتي حدثت مؤخرا بشأن إنزال أحد الركاب بالقوة من على متن رحلة جوية تابعة لشركة (يونايتد إيرلاينز) الأمريكية ستكون غير مقبولة في بلاده.
وقال جارنو - في الخطاب الذي أوردته شبكة (إيه بي سي) نيوز الأمريكية اليوم الجمعة - ” أنا واثق من أنكم تشعرون بالانزعاج كما هو شعوري وشعور كل المواطنين الكنديين إزاء الحادثة المروعة ، وأنا أكتب إليكم اليوم لأخبركم أن مثل هذه الحادثة غير مقبولة في كندا”.
وأضاف ” عندما يشتري الركاب تذكرة طيران فإنهم يتوقعون ويستحقون أن تفي الشركة بالجزء الذي عليها بموجب الصفقة التي تمت ، وفي حال عدم الوفاء بالاتفاق فيحق للركاب الحصول على تعويض واضح ويتسم بالشفافية وقابل للتنفيذ”.
وأوضح الوزير الكندي أنه يعتزم تقديم مشروع قانون جديد يتعلق بحقوق المسافرين جوا إلى البرلمان خلال الأسابيع المقبلة ، مشيرا إلى أن شركات الطيران شاركت فيه.
يذكر أنه تم إنزال الراكب ديفيد داو - البالغ من العمر 69 عاما - بالقوة قبل اقلاع طائرة تابعة لشركة (يونايتد إيرلاينز) من شيكاجو إلى لويزيانا ، حيث كانت جميع المقاعد محجوزة ، وأرادت الشركة إجلاء أربعة ركاب من الطائرة لتوفير مقاعد لطاقم الخدمة والأمن ، ما أدى إلى إصابة الراكب جراء قيام رجال الأمن بسحله وإنزاله من على متن الطائرة.
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