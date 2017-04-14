توجت المصرية نور الشربيني، بلقب بطولة العالم للإسكواش رقم 33 والمقامة في الجونة وذلك بعد الفوز على نظيرتها رنيم الوليلي بنتيجة 3 أشواط مقابل صفر.

نور الشربيني لاعبة نادي سبورتنج حافظت على لقبها، حيث توجت اللاعبة بلقب النسخة الماضية بعد الفوز على نيكول ديفيد في المباراة النهائية.

ورفعت نور الشربيني رصيد مصر في بطولات العالم للسيدات إلى لقبين عام 2015 و 2016، أما رنيم الوليلي فرفعت رصيده مصر من الوصافة إلى 4 مرات وذلك أعوام 2010 و 2013 و 2014 و 2016.

البطلة المصرية نور الشربيني تألقت في المباراة رغم قوة منافستها رنيم الوليلي وفازت بثلاثة أشواط نظيفة بمجموع 11-8 و 11-9 و 11-9.

وأقيمت بطولة العالم للإسكواش 2016 في نسختها رقم 33 بمدينة الجونة خلال شهر أبريل 2017 وتبلغ جوائزها 165 ألف دولار، أما النسخة المقبلة رقم 44 فستقام بمدينة مانشستر.