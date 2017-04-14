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صحة الإسكندرية: قافلة طبية مجانية لأهالي قرية أبيس الثامنة
قافلة طبية - صورة أرشيفية

صحة الإسكندرية: قافلة طبية مجانية لأهالي قرية أبيس الثامنة

الجمعة، 14 ابريل 2017 09:26 م

تلقى أهالى قرية أبيس الثامنة بوسط الإسكندرية على مدى يومين خدمة طبية متميزة شملت الكشف والأبحاث الطبية وصرف العلاج مجانا من خلال القافلة الطبية التى أقامتها وزارة الصحة بالتنسيق بين إدارة القوافل الطبية بالوزارة ومديرية الشئون الصحية بالإسكندرية .

وصرح الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية ، بأن القافلة ضمت 11 عياداة طبية في تخصصات النساء والجراحة والأطفال والباطنة والجلدية والقلب والأوعية الدموية والأنف والأذن والحنجرة والمسالك البولية ، حيث قامت بتوقيع الكشف الطبى على 1291 مريضا وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم ، علاوة على إجراء تحاليل طبية وأشعة بالموجات فوق الصوتية ورسم قلب.

وأضاف الدكتور هشام عبد الحميد منسق قوافل وزارة الصحة بمحافظة الإسكندرية ، أنه تم في القافلة قياس الضغط والسكر لعدد كبير من المترددين بغرض الكشف المبكر عن أمراض السكر وارتفاع ضغط الدم قبل أن يشكو منها المريض ، حيث تم بالفعل اكتشاف 7 حالات سكر و 9 حالات ارتفاع ضغط الدم تم تقديم المشورة الصحية لهم وتوجيههم للعيادات المتخصصة ، كما تم عمل ندوات للتثقيف الصحي في العديد من الموضوعات الصحية .

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