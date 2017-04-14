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"الجنايات" تنظر غدا في قضية مخالفات بيع البنك الوطني
|S|علاء وجمال مبارك

"الجنايات" تنظر غدا في قضية مخالفات بيع البنك الوطني

الجمعة، 14 ابريل 2017 09:48 م

تستكمل محكمة جنايات القاهرة غدا، نظر قضية مخالفات بيع البنك الوطني المصري، المتهم فيها علاء وجمال مبارك، نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال.

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