الأمن تلقي القبض على 15 متهما في أحداث "كوم اللوفي" بالمنيا

قال مصدر أمني بمحافظة المنيا إن أجهزة البحث الجنائي في مركز سمالوط ألقت القبض على 15 متهما على خلفية مشادات وقعت بين أهالي قرية (كوم اللوفي) مساء أمس، وأكد أن أجهزة ...