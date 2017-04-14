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غدا.. الحكم على حبيب العادلي بقضية "الاستيلاء على ملياري جنيه"
وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي

غدا.. الحكم على حبيب العادلي بقضية "الاستيلاء على ملياري جنيه"

الجمعة، 14 ابريل 2017 09:42 م

تصدر محكمة جنايات القاهرة، غدا، حكمها في قضية اتهام وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و12 آخرين من القيادات المحاسبية بوزارة الداخلية، بالاستيلاء على أكثر من ملياري جنيه من المال العام والإضرار العمد به.

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