تصدر محكمة جنايات القاهرة، غدا، حكمها في قضية اتهام وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و12 آخرين من القيادات المحاسبية بوزارة الداخلية، بالاستيلاء على أكثر من ملياري جنيه من المال العام والإضرار العمد به.