 Moheet on google
الجمعة 14 ابريل 2017 10:33 مساءً
روابط سريعة
وزير الدفاع الأمريكي يزور مصر الأسبوع المقبل
قائد القيادة المركزية الوسطى الجنرال جيمس ماتيس

وزير الدفاع الأمريكي يزور مصر الأسبوع المقبل

الجمعة، 14 ابريل 2017 09:10 م

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكيةه “بنتاجون” أن جيمس ماتيس وزير الدفاع سيبدأ في 17 إبريل الجاري، جولة هي الرابعة له منذ توليه منصبه، إلى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأوضحت وزارة الدفاع -في بيان بثته على موقعها الرسمي اليوم الجمعة- أن ماتيس سيتوجه إلى مصر يوم 19 أبريل الجاري، في زيارة يبحث خلالها قضايا الأمن الإقليمي، وسيشارك في مراسم وضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول.

وأشار البنتاجون إلى أن زيارة مصر ستأتي عقب يوم من زيارة ماتيس للسعودية، التي يستهل بها جولته الشرق أوسطية، حيث من المقرر أن يتوجه إلى السعودية في 18 أبريل لعقد سلسلة من اللقاءات من أجل تعزيز الالتزام بالشراكة الأمنية بين البلدين.

وأضاف البيان أن ماتيس سيتوجه إلى إسرائيل في 20 أبريل، للاجتماع مع الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع أفيجدور ليبرمان، كما سيتوجه وزير الدفاع الأمريكي في 22 أبريل، إلى قطر لمواصلة الجهود لتعزيز الأمن الإقليمي، قبل أن يتوجه في 23 أبريل إلى جيبوتى للاجتماع مع الرئيس إسماعيل عمر جيله لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين أمريكا وجيبوتي للمساهمة في تعزيز الاستقرار الإقليمي.

واختتمت وزارة الدفاع الأمريكية بيانها بالتأكيد أن ماتيس يهدف من هذه الجولة، إلى إعادة التأكيد على التحالفات العسكرية الرئيسية للولايات المتحدة، من خلال عقد محادثات مع الشركاء الاستراتيجيين في الشرق الأوسط وإفريقيا حول الجهود التعاونية لمواجهة الأنشطة المزعزعة للاستقرار وكيفية التصدي للمنظمات الإرهابية المتطرفة.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3