الحكومة الفلسطينية:حماس مسؤولة عن أي انقطاع للتيار الكهربائي في غزةالجمعة، 14 ابريل 2017 09:50 م
حملت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية اليوم الجمعة حركة حماس (سلطة الأمر الواقع في قطاع غزة) المسؤولية الكاملة عن أي انقطاع للتيار الكهربائي عن المحافظات الجنوبية (قطاع غزة).
واعتبرت الحكومة أن الاعلان الصادر عن سلطة الطاقة التي تسيطر عليها حماس في غزة بشأن قطع الكهرباء يأتي ضمن مساعي حركة حماس لخلق أزمات جديدة ومفاقمة الأوضاع في قطاع غزة.
وبهذا الصدد ، قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود ” إن حكومة الوفاق الوطني ملتزمة بتسديد فواتير بدل شراء الكميات اللازمة والمطلوبة للاستمرار في تغطية كهرباء قطاع غزة من الجانبين المصري والإسرائيلي”.
وأضاف ” إن الحكومة تسدد مبلغ 40 مليون شيكل شهريا للجانب الإسرائيلي و7 ملايين شيكل للجانب المصري ، وإذا حدث أي قطع للتيار الكهربائي فهو يكون بناء على تعليمات القائمين على شركة كهرباء غزة التي تسيطر عليها حماس”.
وتابع أن شركة توزيع الكهرباء التي تسيطر عليها حماس في غزة قامت خلال الأشهر الثلاثة الماضية بجباية أثمان الكهرباء دون أن تسدد من حاصل جبايتها لأية جهة ، وعليه فإن المبالغ التي قامت بجبايتها وتقدر بمئة مليون شيكل قادرة على تغطية شراء وقود المحطة بالكامل.
وقال ” إن الحكومة تجدد دعوتها الى حركة حماس لتسليم شركة الكهرباء وبقية المؤسسات والوزارات وأن تسارع إلى تمكين الحكومة من تحمل مسؤولياتها في قطاع غزة على وجه السرعة والتخلي عن التمسك بالإنقسام والفصل ، والانحياز إلى مصالح أبناء الشعب في قطاع غزة الذي يعاني أشد معاناة جراء الحصار الإسرائيلي والانقسام والفصل الذي تغذيه وتتمسك به أطراف حماس”.
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