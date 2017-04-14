"أوقاف الإسكندرية" تطالب بتحصين الشباب من الأفكار المتطرفةالجمعة، 14 ابريل 2017 08:42 م
نظمت مديرية أوقاف الإسكندرية مؤتمرا علميا، تحت عنوان “دور أئمة ودعاة الأوقاف في ترسيخ مبادئ السلم الاجتماعي”، وذلك تحت رعاية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.
وبدأت فعاليات المؤتمر بالوقوف دقيقة حدادا على شهداء حادث الكنيسة المرقسية بالإسكندرية,وكنيسة مار جرجس بطنطا.
وقال وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية محمد العجمي، إن هذا المؤتمر يأتي في توقيت شديد الحساسية،في أعقاب حادثي الاعتداء على الكنيسة المرقسية بالإسكندرية،وكنيسة مار جرجس بطنطا، وهما الحادثين اللذين تألمت قلوب جميع المصريين من آثارهما الدامية.
وأكد أن المديرية قررت – من منطلق تحمل المسؤولية الوطنية – أن تبادر بتنظيم هذا المؤتمر الذي يحضره الأئمة والدعاة وقيادات الدعوة بأوقاف الإسكندرية، من أجل الوصول برسالة الدين الإسلامي الحنيف السامية من خلالهم لجميع المواطنين، خاصة في خطبة الجمعة المقبلة، والتي خصصها وزير الأوقاف للحديث عن مواجهة الإرهاب الغاشم تحت عنوان “خطورة التكفير والفتوى دون علم وضرورة الاصطفاف في مواجهة قوى الإرهاب”.
وأوضح العجمي أهمية الدور الذي يجب أن يؤديه جميع الأئمة في مساجدهم، وفي مناطقهم وفي الأندية والمؤسسات، وكذلك أماكن التجمعات الشبابية لغرس مبادئ السلم الاجتماعي في عقول الشباب، وتصحيح المفاهيم المغلوطة لديهم وإبعادهم عن أصحاب الأفكار المتطرفة والمتشددة التي تريد الخراب والدمار بالبلاد.
وشدد على أن أوقاف الإسكندرية ستذهب بأئمتها إلى كل بقعة على أرض المحافظة، لنشر صحيح الدين الإسلامي الحنيف بيسر وسماحة.
-
ضبط 15 متهماً في أحداث فتنة «كوم اللوفي» بالمنيا
القت أجهزة الأمن بالمنيا القبض علي 15 متهما بعد السيطرة علي أحداث عنف وإشتباكات فى قرية كوم اللوفي التابعة لمركز سمالوط، وجاري تطوير مناقشتهم وفحصهم بمعرفة أجهزة ...Fri, 14 Apr 2017 12:36:35 GMT
-
تفاصيل خطيرة عن متهم في «تفجير المرقسية» - محيط
كشف محمد، شقيق عمرو يوسف، أحد المتهمين بتفجير الإسكندرية، أن شقيقه علم بنبأ إدراج اسمه ضمن قائمة المتهمين بتفجير كنيسة مار مرقس بالإسكندرية، وهرع على…Fri, 14 Apr 2017 11:38:12 GMT
-
المالية : نتعامل بحسم مع أي انحرافات او شبهة فسادFri, 14 Apr 2017 11:54:27 GMT
-
أول رد رسمي من الأهلي حول خصم نقاط الإتحاد
نفى الجهاز الإداري للنادي الأهلي، كافة الأخبار المتداولة حول خوض أحمد فتحي، ظهير أيمن الفريق، مباراة الاتحاد السكندري الماضية بالدوري، وفي جعبته 3 بطاقات صفراء. ...Fri, 14 Apr 2017 09:12:27 GMT
-
«الإسكان» تعلن تفاصيل وحدات «العاصمة الجديدة» - محيط
أكد هاني يونس المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن المرحلة الأولى بالحي السكني بالعاصمة الإدارية الجديدة تحتوي على 17 ألف وحدة سكنية، مشيدا بما تم التوصل…Fri, 14 Apr 2017 11:07:31 GMT
-
تعرف على طريقة تحديث بيانات بطاقة التموين - محيط
يمكن اتباع الخطوات التالية لتسجيل بيانات البطاقات التموينية بشكل صحيح على الموقع الإلكترونى لوزارة التموين .www.tamwin.com.eg يتم الدخول على علامة ...Fri, 14 Apr 2017 08:25:01 GMT
-
«الداخلية» تجدد المناشدة للإبلاغ عن الإرهابيين بمكافأة نصف مليون جنيه
ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز ( بوتاجاسكو ) لاعتماد نتائج الأعمال لعام 2016 بحضور وكيل ...Fri, 14 Apr 2017 10:00:07 GMT
-
ضبط 3 متهمين بارتكاب مجزرة «أولاد خلف» في سوهاج
تمكنت مباحث دارالسلام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بسوهاج من ضبط الثلاثة متهمين بارتكاب واقعة مقتل 5 أشخاص وإصابة 3 آخرين ينتمون لعائلة القوايدة بناحية “أولاد ...Fri, 14 Apr 2017 07:52:06 GMT
-
وزيرالبترول يترأس إجتماع الجمعية العامة ل"بوتاجاسكو"
ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز ( بوتاجاسكو ) لاعتماد نتائج الأعمال لعام 2016 بحضور وكيل ...Fri, 14 Apr 2017 09:01:25 GMT