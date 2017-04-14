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الجمعة 14 ابريل 2017 10:45 مساءً
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ضبط 33 ألفا و495 مخالفة مرورية تحت تأثير المخدرات
حملات - مرور - مرورية

ضبط 33 ألفا و495 مخالفة مرورية تحت تأثير المخدرات

الجمعة، 14 ابريل 2017 09:22 م

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية والانضباطية بالشوارع وعلى الطرق السريعة بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية.‬

‫وأسفرت هذه الجهود تحت إشراف اللواء عادل زكي مدير الإدارة العامة للمرور، خلال 24 ساعة، عن ضبط 33 ألفا و495 مخالفات مرورية متنوعة، وألف و618 دراجة نارية مخالفة و36 سائقا تحت تأثير المخدرات.

كانت الإدارة العامة للمرور قد وجهت عدة حملات مرورية وانضباطية لفرض الانضباط بالشارع وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

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