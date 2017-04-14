يقوم الدكتور هشام عرفات وزير النقل، واللواء عادل ترك رئيس هيئة الطرق والكباري غدا /السبت/ بوضع حجر الأساس لكوبري كفر شكر العلوي الجديد بمحافظة القليوبية.

وقال اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، في تصريح اليوم /الجمعة/ - إن الكوبري الجديد يتم إنشاؤه بتكلفة 75 مليون جنيه لخدمة أهالي كفر شكر والحد من الحوادث المرورية على طريق بنها – المنصورة السريع، مشيرا إلى أنه تم إنهاء كافة الإجراءات والتراخيص والموافقات من قبل كافة الجهات المعنية لإنشاء الكوبري الجديد.