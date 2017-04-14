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الجمعة 14 ابريل 2017 09:08 مساءً
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غدا .. وزير النقل يضع حجر أساس كوبري كفر شكر العلوي
هشام عرفات وزير النقل ‎

غدا .. وزير النقل يضع حجر أساس كوبري كفر شكر العلوي

الجمعة، 14 ابريل 2017 08:34 م

يقوم الدكتور هشام عرفات وزير النقل، واللواء عادل ترك رئيس هيئة الطرق والكباري غدا /السبت/ بوضع حجر الأساس لكوبري كفر شكر العلوي الجديد بمحافظة القليوبية.
وقال اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، في تصريح اليوم /الجمعة/ - إن الكوبري الجديد يتم إنشاؤه بتكلفة 75 مليون جنيه لخدمة أهالي كفر شكر والحد من الحوادث المرورية على طريق بنها – المنصورة السريع، مشيرا إلى أنه تم إنهاء كافة الإجراءات والتراخيص والموافقات من قبل كافة الجهات المعنية لإنشاء الكوبري الجديد.

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