"طلاب مصر ضد الإرهاب" ينظمون مسيرة من القلعة للأهرامات.. غدا

ينظم طلاب مصر ضد الإرهاب،في التاسعة من صباح غد السبت مسيرة لدعم السياحة المصرية ومواجهة الإرهاب ، وتنطلق المسيرة من منطقة القلعة بالقاهرة الي الأهرامات بالجيزة.

ويشارك في المسيرة طلاب مصر من جميع مراحل التعليم الإبتدائي والإعدادي والثانوي والجامعات ، وعدد من الشخصيات العامة والسياسية والتنفيذية ، وتقام تحت شعار (مصر عصية على الإرهاب).

وتهدف المسيرة الي إرسال رسالة للعالم بأن شباب مصر والأجيال المتعاقبة تقف خلف الدولة المصرية في حربها ضد الإرهاب ودعم السياحة وأن مصر ستظل أرض السلام.

ويبدأ تجمع الطلاب الساعة التاسعة أمام الباب الرئيسي لقلعة صلاح الدين ، ثم تنطلق أوتوبيسات المدارس والجامعات الي منطقة الأهرامات ، وسوف يرفع المشاركون في المسيرة أعلام مصر.