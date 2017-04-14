 Moheet on google
الجمعة 14 ابريل 2017 09:02 مساءً
روابط سريعة
"طلاب مصر ضد الإرهاب" ينظمون مسيرة من القلعة للأهرامات.. غدا
العشوائيات فى القلعة

"طلاب مصر ضد الإرهاب" ينظمون مسيرة من القلعة للأهرامات.. غدا

الجمعة، 14 ابريل 2017 08:15 م

ينظم  طلاب مصر ضد الإرهاب،في التاسعة من صباح غد السبت مسيرة لدعم السياحة المصرية ومواجهة الإرهاب ، وتنطلق المسيرة من منطقة القلعة بالقاهرة الي الأهرامات بالجيزة.

ويشارك في المسيرة طلاب مصر من جميع مراحل التعليم الإبتدائي والإعدادي والثانوي والجامعات ، وعدد من الشخصيات العامة والسياسية والتنفيذية ، وتقام تحت شعار (مصر عصية على الإرهاب).

وتهدف المسيرة الي إرسال رسالة للعالم بأن شباب مصر والأجيال المتعاقبة تقف خلف الدولة المصرية في حربها ضد الإرهاب ودعم السياحة وأن مصر ستظل أرض السلام.

ويبدأ تجمع الطلاب الساعة التاسعة أمام الباب الرئيسي لقلعة صلاح الدين ، ثم تنطلق أوتوبيسات المدارس والجامعات الي منطقة الأهرامات ، وسوف يرفع المشاركون في المسيرة أعلام مصر.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3