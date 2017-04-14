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حسني عبدربه يقود الإسماعيلي للفوز على الشرقية بثلاثية
حسني عبد ربه - حسني عبدربه

حسني عبدربه يقود الإسماعيلي للفوز على الشرقية بثلاثية

الجمعة، 14 ابريل 2017 07:48 م

حقق فريق الإسماعيلي فوزا كبيرا علي ضيفه فريق الشرقية بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة باستاد الإسماعيلية في إطار مباريات الأسبوع الـ22 من الدوري الممتاز لكرة القدم.
أحرز حسني عبد ربه هدفين للإسماعيلي في الدقيقتين 5 و57، وإبراهيم حسن في الدقيقة التاسعة؛ ليحقق الإسماعيلي انتصارا هاما يحسن به وضعه في ترتيب جدول الدوري، ويزيد من أوجاع فريق الشرقية بعدما تلقى الهزيمة رقم 18 في الدوري الممتاز هذا الموسم.
بهذا الفوز، رفع الإسماعيلي رصيده إلى النقطة الـ31 في المركز الثامن، بينما بقى الشرقية في المركز الأخير بترتيب جدول الدوري برصيد 14 نقطة.

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