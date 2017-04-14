أعلن مسئول بالجيش الكونغولي إلقاء القبض على مشتبه به وهروب أخر على صلة بمقتل محققين أمميين أحدهما أمريكي والأخر سويدي ومترجمهما الفوري أواخر الشهر الماضي.

وقال الجنرال جوزيف بوند إيسامبوا - حسبما نقلت شبكة (إيه بي سي) نيوز الأمريكية اليوم /الجمعة/ - إنه سيتم استجواب أربعة ضباط من الشرطة الذين كانوا يحتجزون المشتبه بهما، وذلك بعد هروب أحدهما.

وطلب المسئول كل من لديه معلومات بشأن الأعمال الخطيرة التي ارتكبت في منطقة “كاساي الكبرى” أن يدلي بها، مضيفا أنه سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لحمايتهم من أي خطر.

يذكر أنه تم العثور على جثث الأمريكي (مايكل شارب) والسويدية (زيادا كاتالان) ومترجمهما المحلي (بيتو تشينتلا) أواخر الشهر الماضي في مقبرة غير عميقة في مقاطعة “كاساي الوسطي”.. وكانا يحققان في مزاعم بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبها الجيش الكونغولي والميليشيات المحلية.

يشار إلى أن ما لا يقل 400 مدني لقوا مصرعهم في مقاطعة “كاساي” منذ 6 أشهر بسبب المعارك بين القوات الحكومية وأحد المليشيات المواليه للزعيم السابق كاموينا نسابو الذي قتل في شهر أغسطس الماضي برصاص الجيش.. وأفادت الأمم المتحدة بعثورها على 23 مقبرة جماعية في تلك المنطقة، كما أدت المعارك إلى نزوح 434 ألف شخص على الأقل.