قال خالد سعد، مدير إدارة آثار ما قبل التاريخ بوزارة الآثار، إن وزارة السياحة المصرية لم تضع المواقع الأثرية المصرية المشهورة عالميا ضمن خطة تسويقها لعودة السياحة لمصر.

وقال “سعد”، في مُداخلة هاتفية لبرنامج “بتوقيت مصر”، على “التلفزيون العربي”، إن مصر تملك تغيير خريطة السياحة العالمية لما تحتويه من أثار جاذبة.

وأضاف “سعد”، أن وزارة السياحة لم تضع ضمن خطتها فقط سوى 20% من أثار مصر المشهورة عالميا، مشيرا إلى أن سلطته تنتهي عند عمل محضر تعدي على المناطق الأثرية فقط.