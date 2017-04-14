 Moheet on google
الجمعة 14 ابريل 2017 09:13 مساءً
روابط سريعة
الآثار: وزارة السياحة لم تضع مواقع مصر الآثرية في خطتها
وزير الاثار خالد العناني‎

الآثار: وزارة السياحة لم تضع مواقع مصر الآثرية في خطتها

الجمعة، 14 ابريل 2017 07:53 م

قال خالد سعد، مدير إدارة آثار ما قبل التاريخ بوزارة الآثار، إن وزارة السياحة المصرية لم تضع المواقع الأثرية المصرية المشهورة عالميا ضمن خطة تسويقها لعودة السياحة لمصر.
وقال “سعد”، في مُداخلة هاتفية لبرنامج “بتوقيت مصر”، على “التلفزيون العربي”، إن مصر تملك تغيير خريطة السياحة العالمية لما تحتويه من أثار جاذبة.
وأضاف “سعد”، أن وزارة السياحة لم تضع ضمن خطتها فقط سوى 20% من أثار مصر المشهورة عالميا، مشيرا  إلى أن سلطته تنتهي عند عمل محضر تعدي على المناطق الأثرية فقط.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3