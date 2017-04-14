تعقد الجمعية المصرية لرعاية ضحايا الطرق وأسرهم، مؤتمرا يوم الخميس 20 أبريل الجاري، يطلق خلاله حملة تحت شعار (تروح وترجع بالسلامة) وتستمر حتى نهاية عام 2017 لتوضيح دور المرأة فى ترسيخ مفاهيم السلامة على الطرق.

وصرح المستشار سامي مختار رئيس مجلس إدارة الجمعية بأن المؤتمر يأتي من منطلق الحملة المستدامة للحد من حوادث الطرق التي أطلقتها الجمعية المصرية لرعاية ضحايا الطرق وأسرهم عام 2010 لتصبح منهجا مستمرا لتوعية المواطنين بأسباب حوادث الطرق لخفض معدلاتها التي فاقت حدودها كل تصور.. ومن منطلق أن لكل منا دور مهم في هذا الصدد وما قررته احصائيات منظمة الصحة العالمية أن 80% من أسباب حوادث الطرق عامل بشرى.

وأضاف أن هذا المؤتمر بالاشتراك مع جامعة الإسكندرية متمثلة في المعهد العالي للصحة العامة، ووزارة الداخلية متمثلة في الإدارة العامة للمرور، إلى جانب جهاز شؤون البيئة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، ووزارة الصحة وهيئة الإسعاف، والطرق والكباري ووزارة السياحة والمعهد العالي للتمريض ووزارة الأوقاف والعديد من الجهات العاملة في مجال السلامة على الطرق.

فيما ذكرت الأستاذة إيمان حماد عضو مجلس ادارة الجمعية المصرية لرعاية ضحايا الطرق وأسرهم بأنها تعتبر الأسرة هي المدرسة الأولى التي تغرس العادات والسلوكيات المرورية السليمة والصحيحة في نفوس الأبناء ويكمن دورها في تعويد الأطفال على احترام قواعد المرور وعدم مخالفتهم لها ولاشك أن للحوادث المرورية أثر بالغ في النفوس وعدم استقرار الأسرة بل ويمتد هذا الأثر إلى المجتمع بأسره ولما كانت المرأة تمثل نصف المجتمع فدورها كبير وأساسي في التوعية بالسلامة على الطرق كونها الأم والأخت والمعلمة والزوجة ومستخدمة للطريق أيضا ولما لها من دور كبير فى التربية والتعليم والرقابة لذويها فى التقيد بأنظمة السلامة على الطرق.

ومن جانبه أكد مدير برامج التوعية بالجمعية محمد المختار، أن الجمعية تدعو الشركات للمساهمة في تلك الحملة، من منطلق المسؤولية الاجتماعية لتحقيق نجاح تلك الحملة، فيما ذكر خالد عبدالمنعم أمين عام الجمعية أن الجمعية سوف تقوم بطبع منشورات وملصقات تحمل توجيهات السلامة على الطرق (السرعة وعلاقتها بحوادث الطرق – أهمية حزام الأمان لتقليل الاصابات – عدم الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة – تعديلات قانون المرور الجديد – علامات وإشارات وإرشادات المرور – إرشادات الإسعافات الأولية لمصابي حوادث الطرق – إرشادات التلوث البيئي للحد من حوادث الطرق – التوعية بآثار تعاطي المخدرات التي تزيد من حوادث الطرق.. وغيرها من الإرشادات).

وعلى هامش المؤتمر تعقد الجمعية ندوات وورش عمل مجانا لشرائح المجتمع بغرض نشر ثقافة السلامة على الطريق وتعريف المصابين وأسر المتوفين في حوادث الطرق بحقوقهم التأمينية - قواعد وآداب المرور – تعديلات قانون المرور الجديدة – التلوث البيئي وأثره على حوادث الطرق – إرشادات المحافظة على أطفالنا من حوادث الطرق – تأثير المخدرات على حوادث الطرق – الاسعافات الأولية لمصابي حوادث الطرق ودور الفرد في انقاذ حياة إنسان في حادث طريق وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية بذلك.