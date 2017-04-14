حقق فريق سيدات يد الأهلي الفوز على فريق سموحة بنتيجة 32-25، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم /الجمعة/، على الصالة المغطاة بنادي سموحة في بطولة كأس السوبر.

وقدم الفريق أداء قويا خلال شوطي المباراة، واستطاع أن يحسم المواجهة لصالحه بفارق كبير من النقاط.