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فريق سيدات الأهلي يتوج بكأس السوبر لليد بعد فوزه على سموحة

فريق سيدات الأهلي يتوج بكأس السوبر لليد بعد فوزه على سموحة

الجمعة، 14 ابريل 2017 07:13 م

حقق فريق سيدات يد الأهلي الفوز على فريق سموحة بنتيجة 32-25، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم /الجمعة/، على الصالة المغطاة بنادي سموحة في بطولة كأس السوبر.
وقدم الفريق أداء قويا خلال شوطي المباراة، واستطاع أن يحسم المواجهة لصالحه بفارق كبير من النقاط.

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