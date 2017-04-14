قدم الرئيس الإيراني حسن روحاني، أوراق ترشحه رسميا اليوم /الجمعة/ للرئاسة في الانتخابات المقررة في إيران في شهر مايو المقبل.

وأكد روحاني في مؤتمر صحفي عقده اليوم بعد ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية، أن حماية الاتفاق النووي هي من أهم المسائل الاقتصادية والسياسية، وذلك وفقاً لوكالة أنباء “فارس” الإيرانية.

وأضاف قائلاً إن “إيران متطورة ومتقدمة كانت وما زالت من أهم أهداف حكومتنا”، وقال روحاني: “إن أمن إيران من أهم أهداف حكومتنا، ونشهد اليوم أمناً غير مسبوق في البلاد رغم التوتر بالمنطقة وعدم استقرارها”، موضحا “لقد أمنّا 630 ألف فرصة عمل جديدة، وانخفض معدل التضخم من 40 بالمائة إلى 7 بالمائة حالياً”.

وكانت لجنة الانتخابات أعلنت في وقت سابق أن عدد المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية منذ فتح باب الترشح منذ يوم الثلاثاء الماضي قد تجاوز الـ860 شخصاً.