قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز اليوم /الجمعة/ إنه قلق من الانفلات الأمني الذي تشهده مالي.

وأكد ولد عبد العزيز - في تصريحات صحفية - أن الوضع خطير تغذيه التوترات القادمة من خارج حدود مالي، مشيرا إلى أن بلاده تقوم بجهود كبيرة لمواجهة الإرهاب.

وفي رده على سؤال حول السماح لمفتي القاعدة أبو حفص الموريتاني بالعودة إلى نواكشوط، قال الرئيس الموريتاني “كل الذين تابوا يعيشون اليوم في موريتانيا بهدوء، لأنهم تابوا ولم يعودوا يشكلون أي خطر ولا يمكنهم العودة إلى ذلك، لأنهم مطلوبون من طرف الإرهابيين انفسهم”.