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روسيا والصين تبحثان التسوية السورية والوضع في شبه الجزيرة الكورية
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

روسيا والصين تبحثان التسوية السورية والوضع في شبه الجزيرة الكورية

الجمعة، 14 ابريل 2017 06:50 م

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، مع نظيره الصيني وونج يي، التسوية في سوريا والوضع في شبه الجزيرة الكورية.
وأوضحت وزارة الخارجية الروسية - في بيان نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن الجانبين بحثا خلال اتصال هاتفي “القضايا الأكثر إلحاحًا على جدول الأعمال الدولي، بما في ذلك سير التسوية السورية والوضع في شبه الجزيرة الكورية”.
وأشارت الخارجية الروسية إلى أن الوزيرين بحثا أيضًا جدول اللقاءات الثنائية المقبلة.

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