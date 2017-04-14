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"الصحة" للمواطنين: هذا الدواء مغشوش!
وزارة الصحة المصرية

"الصحة" للمواطنين: هذا الدواء مغشوش!

الجمعة، 14 ابريل 2017 06:50 م

حذرت وزارة الصحة، من تداول مستحضر مغشوش لعلاج الجلطات “leikinase” حقن، يحتوى على المادة الفعالة “ستربتوكينيز”.

وطالبت”الوزارة” فى المنشور الدورى 27 لسنة 2017، بضبط وتحريز كل الكميات الموجودة بالسوق، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المؤسسة الصيدلية فى حالة ضبط ذلك المستحضر.

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