حذرت وزارة الصحة، من تداول مستحضر مغشوش لعلاج الجلطات “leikinase” حقن، يحتوى على المادة الفعالة “ستربتوكينيز”.

وطالبت”الوزارة” فى المنشور الدورى 27 لسنة 2017، بضبط وتحريز كل الكميات الموجودة بالسوق، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المؤسسة الصيدلية فى حالة ضبط ذلك المستحضر.