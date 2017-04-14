الانتخابات التكميلية لمجلس النواب
جولة إعادة في دائرتي أبو كبير بالشرقية وتلا المنوفيةالجمعة، 14 ابريل 2017 06:43 م
أعلنت اللجنة العليا للانتخابات، نتيجة الإنتخابات التكميلية لمجلس النواب فى دائرة أبو كبير بالشرقية وتلا بالمنوفية.
وأشارت اللجنة إلى أنه لم يتم رصد أية شكاوي مؤثرة خلال التصويت في الإنتخابات التكميلية بالشرقية والمنوفية.
وأوضحت، أنه سيتم إجراء جولة إعادة فى الانتخابات بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات، ففى دائرة أبو كبير بالشرقية، محمد عبد الهادى سليم حبيب وحصل على 12780 صوتاً، وصبرى عبادة خليل على 12597 صوتاً.
أما دائرة تلا والشهداء بمحافظة المنوفية، فخرى عبد الله عبد الفتاح أبو النجا حصل على 14186 صوتاً، ومحمد عبد الفتاح طلبة الجحش وحصل على 9803 صوتاً.
وأكد، أن الإقتراح فى جولة الإعادة يومى 18 و19 إبريل 2017 فى الخارج، ويومى 19 و20 إبريل 2017 فى الداخل.
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