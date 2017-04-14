انتهى الاجتماع الفني التنسيقي لمباراة المصري وكامبالا سيتي الأوغندي الذي عُقد اليوم بفندق الميريديان، بحضور مراقب المباراة الغاني ايريك فريدريك، وطاقم الحكام التونسي بقيادة يوسف السرايري، حيث اتفق الفريقان على كافة الترتيبات التي تتعلق بالأمور التنظيمية للمباراة وعلى عدد المقاعد التي سيتم تخصيصها لفريق كامبالا، وتوقيت التحرك، والمدة المقررة للتواجد في ستاد الإسماعيلية.

ومن جهة أخرى، يرتدي فريق المصري زيه التقليدي (فانلة بيضاء، شورت أخضر، جورب أبيض)، فيما سيرتدي فريق كامبالا سيتي (فانلة صفراء، شورت أصفر، جورب أصفر) على أن يرتدي حارس كامبالا سيتي الزي الأحمر.

وحضور الاجتماع كل من وليد بدر المدير الإداري للنادي المصري ومعه إبراهيم شتا المدير التنفيذي، واللواء عبد اللطيف ترجمان مدير الأمن، وحضر اللواء محمد طه ممثلاً للاتحاد المصري لكرة القدم، والمقدم محمد فرحات من مديرية أمن الإسماعيلية، وممثلو فريق نادي كامبالا سيتي الأوغندي.

ويواجه المصري فريق كمبالا سيتي الاوغندي غدا في لقاء العودة بدور الـ32 الثاني ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، ويحتاج المصري للفوز بهدفين نظيفين ليضمن التأهل لدور الـ16 بالبطولة، بعد خسارته في لقاء الذهاب بهدف دون رد.