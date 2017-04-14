 Moheet on google
الجمعة 14 ابريل 2017 07:40 مساءً
روابط سريعة
"المصري" بزيه التقليدي أمام كمبالا سيتي غدا بالكونفدرالية
المصري البورسعيدي

"المصري" بزيه التقليدي أمام كمبالا سيتي غدا بالكونفدرالية

الجمعة، 14 ابريل 2017 06:38 م

انتهى الاجتماع الفني التنسيقي لمباراة المصري وكامبالا سيتي الأوغندي الذي عُقد اليوم بفندق الميريديان، بحضور مراقب المباراة الغاني ايريك فريدريك، وطاقم الحكام التونسي بقيادة يوسف السرايري، حيث اتفق الفريقان على كافة الترتيبات التي تتعلق بالأمور التنظيمية للمباراة وعلى عدد المقاعد التي سيتم تخصيصها لفريق كامبالا، وتوقيت التحرك، والمدة المقررة للتواجد في ستاد الإسماعيلية.
ومن جهة أخرى، يرتدي فريق المصري زيه التقليدي (فانلة بيضاء، شورت أخضر، جورب أبيض)، فيما سيرتدي فريق كامبالا سيتي (فانلة صفراء، شورت أصفر، جورب أصفر) على أن يرتدي حارس كامبالا سيتي الزي الأحمر.
وحضور الاجتماع كل من وليد بدر المدير الإداري للنادي المصري ومعه إبراهيم شتا المدير التنفيذي، واللواء عبد اللطيف ترجمان مدير الأمن، وحضر اللواء محمد طه ممثلاً للاتحاد المصري لكرة القدم، والمقدم محمد فرحات من مديرية أمن الإسماعيلية، وممثلو فريق نادي كامبالا سيتي الأوغندي.
ويواجه المصري فريق كمبالا سيتي الاوغندي غدا في لقاء العودة بدور الـ32 الثاني ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، ويحتاج المصري للفوز بهدفين نظيفين ليضمن التأهل لدور الـ16 بالبطولة، بعد خسارته في لقاء الذهاب بهدف دون رد.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3