الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد الصحية لاستقبال أعياد شم النسيمالجمعة، 14 ابريل 2017 07:02 م
شدد محافظ الإسكندرية محمد سلطان علي ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوي وانعقاد غرفة الطوارئ الوقائية على مدار الـ 24 ساعة خلال الأيام القادمة ورفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المستشفيات العامة والمركزية والنوعية لمواجهة الحالات الطارئة.
كما المح المحافظ إلى أهمية تواجد جميع التخصصات من الأطباء وهيئة التمريض وتوفير جميع الأدوية والمستلزمات وكذلك أكياس الدم والتعامل مع جميع المرضى علي أكمل وجه والمرور المستمر علي أقسام الطوارىء والمستشفيات.
كما وجه مرفق الإسعاف بمراجعة عملية انتشار السيارات وتمركز السيارات المجهزة بطاقم طبي على أعلى مستوى بجوار الشواطيء والكورنيش وإمام حدائق المنتزه وانطونيادس والنزهة والشلالات وكافة الحدائق بالثغر خلال أعياد شم النسيم للحفاظ علي سلامة المصطافين.
وأكد “سلطان “على جميع مسئولي مديرية الشئون الصحية بضرورة استمرارها في حملاتها على المنشآت ومصانع الأغذية للتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة وتوافر الشروط اللازمة وضبط السلع مجهولة المصدر والغير صالحة للإستهلاك الآدمي ومكافحة الغش التجاري وضبط المخالفين والمستغلين وفقا للقانون، مع تشديد الرقابة على مصانع ومخازن الأغذية بأطراف المحافظة حتى لا تكون هناك بقعة بعيدة عن الرقابة حماية لصحة وحياة المواطنين.
هذا وراجعت مديرية الشئون الصحة بالإسكندرية بقيادة ” مجدي حجازي مدير ” استعداداتها خلال عيد القيامة وعيد شم النسيم والاجراءات الوقائية المتبعة خلال تلك الفترة وتوجيه مراقبة الأغذية لمتابعة وأخذ عينات لتحليلها من أماكن تصنيع وتخزين وبيع «الفسيخ»، مع ضرورة التحفظ على الأغذية التى أخذت عينات منها لحين ظهور نتيجة التحاليل، و تأجيل إجازات مراقبة الأغذية في الأحوال الطارئة لبعد انتهاء الاحتفالات.
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