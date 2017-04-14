قال البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، إن الإسباني خوان ماتا لن يلعب مجددا هذا الموسم بعد خضوعه لجراحة في الفخذ.

وأجرى ماتا (28 عاما) جراحة الشهر الماضي وكانت الآمال قائمة في النادي حول عودته لأرض الملعب قبل نهاية الموسم، 21 مايو، في حال بلوغ الفريق نهائي دوري أوروبا الذي سيقام في 24 مايو بستكهولوم (السويد).

ومع ذلك، كشف مورينيو في مؤتمر صحفي عقده اليوم /الجمعة/ قبل مواجهة تشيلسي أن الدولي الإسباني لن يكون متاحا حتى نهاية شهر مايو.

وأعلن مورينيو أيضا أن الحارس ديفيد دي خيا سيكون متاحا لمباراة تشيلسي، في حين لن يعود المدافعان المصابان كريس سمولينج وبيل جونز حتى منتصف مايو.