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المتحدث العسكري: مقتل تكفيريين اثنين وتدمير عدد من البؤر الإرهابية بسيناء
المتحدث العسكري الجديد العقيد تامر محمد محمود الرفاعي‎

المتحدث العسكري: مقتل تكفيريين اثنين وتدمير عدد من البؤر الإرهابية بسيناء

الجمعة، 14 ابريل 2017 06:28 م

واصلت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني توجيه ضرباتها القاصمة للبؤر الإرهابية وملاحقة العناصر التكفيرية بوسط سيناء.

وأوضح المتحدث العسكرى للقوات المسلحة - فى بيان له اليوم الجمعة - أن أعمال المداهمات أسفرت عن مقتل فردين تكفيرين شديدى الخطورة، وتدمير 9 عشش خاصة بالعناصر التكفيرية تستخدم فى الاختباء والتمركز، فضلاً عن تدمير عربة دفع رباعي، و 4 دراجات نارية، وضبط عربتين ربع نقل خاصة بالعناصر التكفيرية.

كما تم اكتشاف وتدمير كهف خاص بالعناصر الإرهابية عثر بداخلها على عدد من الألغام ودانات المدفعية، وبعض المواد التي تستخدم فى تصنيع العبوات الناسفة وكمية من مواد الإعاشة.

وتواصل قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني تنفيذ عملياتها النوعية وملاحقة العناصر التكفيرية والإجرامية للقضاء عليها .

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