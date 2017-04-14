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الجمعة 14 ابريل 2017 06:09 مساءً
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إصابة 4 أشخاص في انفجار قوي بمدينة سبليت الكرواتية

إصابة 4 أشخاص في انفجار قوي بمدينة سبليت الكرواتية

الجمعة، 14 ابريل 2017 06:09 م

وقع انفجار قوي داخل مطار مدينة (سبليت) في كرواتيا، اليوم /الجمعة/ وأسفر عن إصابة 4 أشخاص حالة أحدهم خطيرة بترت أطرافه بفعل قوة الانفجار.
وذكرت قناة (روسيا اليوم) أن الشرطة طوقت المبنى الذي وقع فيه الانفجار، وتواصل فرق الإنقاذ والإطفاء العمل في مكان الانفجار.
ويجري التحقق حاليا من ملابسات الحادث.

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