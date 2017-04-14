شهدت مدينه قنا اليوم /الجمعة/ احتفالا كبيرا أقامه المكتب التنفيذي لجمعية “من اجل مصر” بقنا، بمناسبة يوم الطفل العربي اليتيم، بمشاركة أكثر من 200 طفل، وأكثر من 12 جمعية أهلية، ولفيف من القيادات الشعبية بالمحافظة.

وقال منسق الجمعية بقنا الدكتور حمدي السمان، إن الاحتفال شهد تكريم أكثر من 140 طفلا من اليتامى المتفوقين، وتنظيم مسابقة ثقافيه شارك فيها عدد كبير من الأطفال وتم تكريم الفائزين.

وأضاف أن الاحتفال تم تأجيله انتظارا لانتهاء أيام الحداد على شهداء الوطن الذين اغتالتهم أيادي الإرهاب، منوها بقيام الجمعية للإعداد لمؤتمر شعبي حاشد بمدينة قوص جنوب المحافظة، تحت عنوان “لا للإرهاب” ودعم للدولة والقيادة السياسية في كافة الإجراءات التي تتخذها الدولة للقضاء عليه.