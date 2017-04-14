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الجمعة 14 ابريل 2017 06:12 مساءً
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شرطة التموين تضبط 165 ألف لتر بنزين سولار
اللواء أحمد موافي المدير العام لشرطة التموين والتجارة الداخلية

شرطة التموين تضبط 165 ألف لتر بنزين سولار

الجمعة، 14 ابريل 2017 05:55 م

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالاشتراك والتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن عدة حملات تموينية استهدفت الرقابة على الأسواق وتداول السلع خاصة الاستراتيجية ومنع تهريبها ومكافحة الغش التجاري.

أسفرت جهود الحملات عن ضبط 3 قضايا مواد بترولية بإحمالي مضبوطات 164 ألفا و920 لتر بنزين وسولار، و23 قضية اسطوانات بوتاجاز بمضبوطات 172 اسطوانة، وضبط 10 قضايا أرز وشعير بمضبوطات 14 طنا و5 قضايا سكر بمضبوطات بلغت طنين، و120 قضية دقيق مدعم ومخالفات مخابز.

نجحت شرطة التموين في ضبط 526 قضية في مجالات (المحلات العامة والشهادات الصحية وعدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأعلى من السعر والباعة الجائلين)، وضبط 18 قضية في مجال الاتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة، وضبط 85 قضية في مجال الغش التجاري، وضبط 52 قضية في مجال اللحوم والطيور، و19 قضية في مجال بيع السجائر بأعلى من السعر.

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