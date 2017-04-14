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وزير الداخلية يرسل برقية للبابا تواضروس الثانى بمناسبة عيد القيامة
وزير الداخلية مجدي عبدالغفار‎

وزير الداخلية يرسل برقية للبابا تواضروس الثانى بمناسبة عيد القيامة

الجمعة، 14 ابريل 2017 05:50 م

أرسل اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية برقية لكلٍ من قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والأنبا إبراهيم إسحاق سدراك بطريرك طائفة الأقباط الكاثوليك بمصر، والدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وقال وزير الداخلية في البرقية “إن التاريخ سيظل أبداً شاهداً على أرض طاب ثراها بدماء الفداء، وقدستها خطى الأنبياء، تشابكت فيها أيادينا وحدةً وقوة، لا تفرقها مكائد، ولا تضعفها شدائد”.

وأعرب وزير الداخلية عن أمله فى أن يديم الله على شعب مصر العظيم اللُحمة والتآزر، وأن تكون مصر الغالية فى رفعة وإزدهار دائما.

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