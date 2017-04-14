قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن أفق لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب لم تتضح بعد.

وكان بيسكوف أعلن في وقت سابق أنه لم يدر أي نقاش حقيقي لعقد لقاء بين الرئيسين، مشيرا إلى أن قادة فنلندا وسلوفينيا تحدثوا عن استعدادهما لاستضافة اللقاء، لكن “لم تتم مناقشة قضايا محددة بعد”، بحسب وكالة الأنباء الروسية “تاس”، اليوم /الجمعة/.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض إن القرار بشأن هذا الاجتماع ينبغي اتخاذه من جانب الرئيسين.