جولة مفاجئة لمحافظ المنوفية على عدد من المصالح الحكومية

قرر محافظ المنوفية الدكتور هشام عبد الباسط، مجازاة رئيس الوحدة المحلية بالبتانون، بالخصم 3 أيام من راتبه وذلك لتدني مستوى النظافة ووجود تجمعات من القمامة والإشغالات بقرية البتانون.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ المفاجئة على عدد من المصالح الحكومية المختلفة بمركزي الشهداء وشبين الكوم اليوم /الجمعة/ وذلك للتأكد من انضباط العمل.

وقرر المحافظ تحرير مخالفات مرورية لعدد من السيارات للوقوف في نهر الطريق وتعطيل الحركة المرورية علي طريق شبين الكوم - الشهداء .. ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية الجاري العمل بها بمستشفى الشهداء المركزي وتوفير أماكن انتظار لائقة للمرضي وأماكن لتخزين الأثاث والمهمات الطبية لحين انتهاء المقاول من إنشاء المبني الجديد.

وبالمرور علي الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء تبين انتظام سير العمل وانتظام النوبتجيات وانتظام العمل بالحملة الميكانيكية ، وكذا انتظام سير العمل وتواجد النوبتجيات بالوحدات المحلية والوحدات الصحية لساحل الجوابر ودراجيل ودنشواي وكفر عشما وزاوية البقلي وزاوية الناعورة وانتظام العمل بالوحدة الصحية لكفر الشبع.

وأمر المحافظ بسرعة رفع تجمعات للقمامة بالشوارع الرئيسية لمدينة الشهداء وأمام الوحدة المحلية والوحدة الصحية بساحل الجوابر وكذا نواتج ومخلفات هدم علي جانب شريط السكة الحديد ومزلقان دناصور بالوحدة المحلية بدنشواي وإعداد تقرير بذلك .