الأمن تلقي القبض على 15 متهما في أحداث "كوم اللوفي" بالمنياالجمعة، 14 ابريل 2017 05:10 م
قال مصدر أمني بمحافظة المنيا إن أجهزة البحث الجنائي في مركز سمالوط ألقت القبض على 15 متهما على خلفية مشادات وقعت بين أهالي قرية (كوم اللوفي) مساء أمس، وأكد أن أجهزة الأمن سيطرت على الموقف ومنعت تجدد المشادات.
وأضاف المصدر الأمني -في تصريح صحفي اليوم الجمعة- أن المشادات وقعت على خلفية تجمع عدد من أقباط القرية واعتزامهم الصلاة وإقامة طقوس كنسية بأحد المنازل دون الحصول على ترخيص، وأن الأجهزة الأمنية فرضت كردونا على القرية وتمكنت من السيطرة على الموقف واحتواء الأزمة.
كانت سلطات الأمن قد تلقت إخطارا من عمليات النجدة، يفيد بأن الأهالي من المسلمين، لاحظوا تجمعات الأقباط يعتزمون الصلاة وإقامة طقوس كنسية بمنزل دون الحصول علي تصريح، ما أدى إلى حدوث مشادات كلامية بين الجانبين، وتراشق بالطوب والحجارة.
وانتقل اللواء فيصل دويدار مدير أمن المنيا، إلى القرية على رأس قوة مكبرة من الأجهزة الأمنية لمنع تفاقم الأمور والسيطرة علي الأحداث أصيب لواء شرطة بحالة إجهاد وتم نقله لمستشفى المطرانية لتلقي العلاج اللازم، وكلف مدير الأمن فريقا من البحث الجنائي والأمن العام بالتحري وضبط مرتكبي الوقائع.
وتجددت الأحداث في المساء فقام شخص من الأهالي يدعي دانيال م. “28 سنة- فلاح” بإشعال النيران في 4 (عشش) مهجورة تستخدم كحظائر ماشية، تقع على أطراف القرية، دون وقوع أضرار بشرية، وتبين أنها ملك كل من عيسي صاروفيم وموريس بطرس ومجدي منير وحمدي أمين محمدين وشقيقه.
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