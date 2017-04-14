نائبة رئيس وزراء الصين تقوم بجولة لتركيا والأردن وإيران وجنوب إفريقياالجمعة، 14 ابريل 2017 05:06 م
أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن نائبة رئيس مجلس الدولة الصينى (نائبة رئيس الوزراء) ليو ياندونغ ستقوم بزيارة رسمية لتركيا والأردن وإيران وجنوب إفريقيا الأسبوع المقبل خلال الفترة من 17 إلى 27 أبريل.
وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية قنغ شوانغ - في تصريح أدلى به اليوم الجمعة - إنه خلال زيارتها إلى جنوب إفريقيا، ستشارك ليو في رئاسة الاجتماع الأول للآلية رفيعة المستوى بين الصين وجنوب إفريقيا بشأن الحوار حول التبادلات الشعبية مع وزير الفنون والثقافة الجنوب إفريقى ناثى مثيثوا.
وأشار قنغ إلى أن العلاقات بين البلدين في أفضل أحوالها قائلا ان زيارة ليو الى جنوب افريقيا ستنفذ التوافق الذى توصل اليه رئيسا الدولتين وتقوم بتعميق استراتيجية الشراكة الشاملة بين البلدين وتطلق الآلية الثنائية رفيعة المستوى، والتى تعد الاولى التى تقيمها الصين مع دولة افريقية، واضاف ان تلك الآلية ستسهم فى تعزيز التعاون فى مجالات التعليم والثقافة والعلوم والتكنولوجيا والرعاية الصحية والشباب والنساء ووسائل الاعلام ومراكز الابحاث والسياحة والرياضة والتبادلات الشعبية.
وأضاف أن هذه الآلية ستعمل أيضا على تنفيذ القرارات التي اتخذت فى قمة منتدى التعاون الصينى الإفريقى (فوكاك) التى عقدت فى جوهانسبرج بجنوب إفريقيا في أواخر عام 2015.
ومن المقرر خلال الزيارة أن تلتقى ليو أيضا مع رئيس جنوب إفريقيا جاكوب زوما وتحضر العديد من الفعاليات من ضمنها اجتماع على المستوى الوزاري حول الصحة والأدوية وحلقة دراسية حول التعاون العلمي.
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