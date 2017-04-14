افتتح الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة، معرض مهندسي ديكور مصر، بساحة الهناجر، الذي تنظمه نقابة مهندسي الديكور تحت رعاية وزارة الثقافة.

وذكرت الوزارة، في بيان اليوم ، الجمعة، - أن الوزير تفقد أجنحة الفنانين المشاركين، وأشاد خلال الجولة بجودة أجنحة الفنانين المشاركين، التي تعبر عن إبداع متأصل لديهم.

حضر الافتتاح، خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، والمهندسة لميس خطاب رئيس ومؤسس نقابة هندسة الديكور، كما تضمن الحفل فقرة موسيقية للفرقة المصرية للموسيقى العربية بقيادة التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة.