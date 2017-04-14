دعا البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية الأقباط لزيارة المتألمين والمصابين والمرضى في المستشفيات يوم العيد.

وقال البابا - في ختام كلمته بقداس الجمعة الحزينة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية اليوم - “أقترح عليكم زيارة المصابين والمرضى والمتألمين في المستشفيات والمنازل، ليس فقط المصابين في طنطا والإسكندرية، ولكن كل شخص متألم”.

وأضاف البابا: “سوف نرحب بمن يرغب مشاركتنا خلال صلاة قداس عيد القيامة، ولكن نعتذر يوم العيد عن استقبال المعزين حتى لا تختلط مشاعر التعزية بالتهنئة بالعيد”.. واستطرد قائلا : “سيتم تحديد موعد لاحق لاستقبال المعزين”.

وكانت الكنيسة قد أصدرت في وقت سابق بيان أعلنت فيه اقتصار الاحتفال بعيد القيامة المجيد على الصلوات الطقسية فقط وإلغاء إي مظاهر احتفالية.

ورأس البابا تواضروس اليوم قداس الجمعة الحزينة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية والذي يستمر منذ الصباح وحتى المساء.